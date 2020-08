Schulverbünde feiern in Oberösterreich Premiere

Das neue Schuljahr beginnt in Oberösterreich mit einer Premiere: Am 1. September starten die ersten beiden Schulverbünde im Land. "APS Rohrbach" nennt sich der erste Pflichtschul-Verbund, der aus der Volksschule und der Mittelschule in Rohrbach hervorgeht.

In Kirchdorf werden die Bundeshandelsakademie und die Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe zum "BBS-Kirchdorf", dem ersten Bundesschul-Verbund des Landes. Damit soll eine gemeinsame Lehrfächerverteilung, die gemeinsame Entwicklung von Schwerpunktsetzungen und ein stärkeorientierter Einsatz von Lehrkräften ermöglicht werden.

"Durch die Schaffung der Verbünde sollen Bildungsangebote vernetzt und Leistungsstrukturen verbessert werden. Mit dem Ziel, alle Kinder am jeweiligen Standort bestens für die Zukunft vorzubereiten", sagen Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) und Bildungsdirektor Alfred Klampfer.