Schulen und Kindergärten bleiben auch in den orangen Bezirken offen

Sechs oberösterreichische Bezirke – Rohrbach, Linz, Linz-Land, Wels, Vöcklabruck und Gmunden – hat die Corona-Ampel-Kommission des Gesundheitsministeriums am Donnerstagabend orange eingefärbt, die zweithöchste Corona-Warnstufe.

Im Grundkonzept der Corona-Ampel sind damit auch Einschränkungen in den Schulen vorgesehen, beispielsweise die Einführung von Heimunterricht zumindest für Schüler der Oberstufen.

Doch Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP), in der Landesregierung für Gesundheit und Bildung verantwortlich, betonte gestern, dass es in Schulen und Kindergärten keine Verschärfung der Maßnahmen geben werde. "Von der neuen Einfärbung der Bezirke in Oberösterreich sind die Schulen nicht betroffen. In den sechs orange geschalteten Bezirken bleibt die Ampelfarbe der Schulen auf Gelb, womit sich für Schüler, Lehrer und Eltern nichts ändert. Es wird nicht auf Heimunterricht umgestellt", sagt Haberlander.

Man orientiert sich damit an den orangen Bezirken in anderen Bundesländern, die in den vergangenen Wochen Schulen und Kindergärten ebenfalls offen hielten. Außerdem lassen sich die steigenden Infektionszahlen in den Bezirken bzw. die dafür verantwortlichen Cluster laut Haberlander nicht mit Schulen oder Kindergärten in Verbindung bringen. Alle Infektionsketten seien derzeit gut nachvollziehbar, das Contact-Tracing funktioniere in Oberösterreich gut, und die Aufklärungsquote sei hoch, so Haberlander.

Mögliche Schulschließungen waren gestern auch bei der wöchentlichen Ampel-Pressekonferenz von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) ein Thema. Anschober wollte darüber nicht spekulieren, auch nicht über Gerüchte, die Herbstferien Ende Oktober könnten verlängert werden. "Ich lasse mich auf dieses Spiel grundsätzlich nicht ein. Gerüchte, die da transportiert werden, werden von mir nicht kommentiert", so der Gesundheitsminister.

Pläne in der Schublade

Allerdings bestätigte Anschober, dass man Maßnahmen "in der Schublade" habe, sollte sich das Infektionsgeschehen weiter zuspitzen. Dann könnte "bundesweit in zwei, drei Wochen nachgeschärft" werden.

Bundesweit verzeichnete man gestern mehr als 1100 Corona-Neuinfektionen, die Zahl der aktuell Infizierten lag gestern Vormittag bei 10.307 Fällen. Die Schweiz hat gestern in Österreich nach Wien, Niederösterreich und Oberösterreich zwei weitere Bundesländer auf die Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt: Salzburg und das Burgenland.

