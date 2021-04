Schüsse bei Einbruch: Nächtlicher Großeinsatz der Polizei in Sipbachzell

Ersten Informationen zufolge soll es kurz nach Mitternacht zu einem Einbruch in einen Shop einer Tankstelle in der Ortschaft Leombach in Sipbachzell gekommen sein.

In weiterer Folge sollen dann mehrere Schüsse gefallen sein, bevor die Einsatzkräfte der Polizei am Tatort eingetroffen sind.

Nähere Hintergründe waren vorerst noch nicht bekannt.

