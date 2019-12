Schröcksis Alprima-Hotel bietet autofreien Skispaß

Jetzt ist die Pyhrn-Priel-Region endgültig für das Weltcup-Gastspiel auf der Hannes- Trinkl-Strecke gerüstet: Rechtzeitig vor Super-G und Kombination am 29. Februar und 1. März kommenden Jahres eröffnete am Wochenende das Alprima Aparthotel der Schröcksnadel-Gruppe und der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG. Damit stehen zusätzlich zum Ende 2017 fertiggestellten 200-Betten-Haus der Explorer-Gruppe weitere 330 Betten in 73 Appartements zur Verfügung.

Dass dieses Angebot nötig war, verdeutlicht die Buchungslage: In der Weltcupwoche ist das Alprima bereits ausgebucht, über Silvester und in der Wiener Ferienwoche beinahe. Sonst gibt es noch freie Kapazitäten. "Die Buchungen gehen jetzt so richtig los", sagt Geschäftsführerin Manuela Hasni, "unsere Zielgruppe sind Familien und Gruppen, die einen unbeschwerten Urlaub mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis erleben wollen".

So gibt es das 4er-Appartement in der Ferienzeit um nur 200 Euro pro Nacht, bei Voll-Belegung im 8er-Studio kostet die Nacht pro Person in der Nebensaison ab 22,50 Euro ohne Verpflegung. "Die Wirtschaft im Ort soll von uns profitieren, daher bieten wir kein eigenes Restaurant, sondern nur Brötchenservice", sagt Hasni. Dafür gibt es Wellness- und Fitnessbereich, Kinderland, direkten Loipeneinstieg und E-Tankstelle. Auch mit "autofreiem Urlaub" wird geworben: Die Anreise ist mit Zug und Bus möglich, in Hinterstoder selbst sind Skigebiet, Gasthäuser und Nahversorger fußläufig erreichbar.

