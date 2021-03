Schnelles Internet für fast 8900 Haushalte

Die oberösterreichische Landesregierung beschließt kommenden Montag die Freigabe von 34,5 Millionen Euro, damit die landeseigene Breitbandgesellschaft Fiber Service Oberösterreich den Ausbau von schnellem Internet vorantreiben kann. Ein Großteil des Geldes stammt aus dem langfristigen Budget für den Breitbandausbau. Zehn Millionen Euro kommen zusätzlich aus den Mitteln des im Vorjahr beschlossenen Plans für Oberösterreich. "Dieser Plan wird zeitnah umgesetzt mit spürbaren Effekten für die Bevölkerung", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der Präsentation.

Mit diesen Mitteln gelinge es in mehr als 50 Gemeinden den Ausbau schneller als vorgesehen voranzutreiben. Fast 8900 Haushalte werden angeschlossen. "90 Prozent der Haushalte erhalten noch heuer die Möglichkeit zu einem Glasfaseranschluss, die übrigen zehn Prozent im ersten Halbjahr 2022", sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner zum Zeitplan. Die Fiber Service baut dort aus, wo private Betreiber kein Geschäft sehen.

80 Prozent der Investitionskosten sind Grabungskosten, daher sei im ländlichen Raum der Ausbau teurer. Die Fiber Service – die es seit fünf Jahren gibt – hat bisher Investitionen von 121 Millionen Euro umgesetzt. 657 Kilometer Glasfaserverbindungen seien bereits gebaut, 837 Kilometer gerade in Bau, so die Angaben der Landesregierung.

Fördergelder gibt es auch für die 20 Kabel-TV-Betreiber in Oberösterreich. Diese können pro Projekt 200.000 Euro Förderung kassieren (oder 50 Prozent der Errichtungs- und Projektkosten), wenn sie ihre Kabelnetze aufrüsten. Hinter diesen Firmen stehen 30.000 Kunden.

Die meisten Haushalte werden mit 671 in Vorderweißenbach angeschlossen, 513 sind es in Tarsdorf im Innviertel. Große Schritte sollen auch in Freinberg mit 416 Anschlüssen gemacht werden.

Die vollständige Liste mit allen Gemeinden bzw. den Haushalten finden Sie hier:

