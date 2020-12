Schnee in Oberösterreich: Schicken Sie uns Ihre Bilder

In vielen Teilen Österreichs ist in der Nacht auf Donnerstag der erste Schnee gefallen. Er breitet sich laut ZAMG-Prognose auf ganz Österreich aus, am Nachmittag soll er dann wieder abklingen. Kräftig schneit es derzeit in der Steiermark und in Kärnten. Rote Warnstufe herrscht auch in Niederösterreich, dem Burgenland und Wien. Auf den Straßen herrscht vor allem im Osten - in Niederösterreich, Wien, teils auch im Burgenland und in der östlichen Steiermark - akute Glatteisgefahr.

