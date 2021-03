Zwölfjähriger zündete aus Langeweile WC-Anlage an

Der Bub verstopfte am vergangenen Mittwoch gegen 19:30 Uhr die öffentliche Toilette in der Kursaalgasse in Gmunden mit Klopapier, das er anschließend anzündete. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Das Feuer wurde von einem Spaziergänger entdeckt, der die Einsatzkräfte verständigte.

Am Dienstagabend konnte der zwölfjährige Gmundner als Täter ausgeforscht werden, denn er wurde auf frischer Tat ertappt: Als er gegen 17 Uhr die WC-Anlage erneut betrat, um eine ähnliche Tat zu begehen, wurde er von Beamten der städtischen Sicherheitswache und der Polizeiinspektion Gmunden aufgehalten.

Dabei gestand er sämtliche Sachbeschädigungen, die er seit Mittwoch in der öffentlichen Toilettenanlage begangen hatte. Als Motiv nannte er Langeweile.

