Zwei Verletzte auf Flugplatz Laakirchen

Am Samstagnachmittag ist ein Kleinflugzeug im Gemeindegebiet von Laakirchen nach missglücktem Landeanflug in ein Feld gestürzt. Die Maschine schoss über die Landebahn des Flugplatzes Laakirchen-Gschwandt hinaus und überschlug sich. Beim Sturz in ein angrenzendes Feld wurden beide Insassen, der 28-jährige deutsche Pilot und sein 26-jähriger Fluggast, verletzt.

Laut Zeugenaussagen dürfte das in Deutschland registrierte Flugzeug zu schnell und zu hoch auf die Landebahn zugesteuert worden sein und zu spät aufgesetzt haben. Der Pilot konnte die einmotorige Propellermaschine nicht mehr zum Stillstand bringen, woraufhin das Kleinflugzeug in ein hinter der Landebahn gelegenes Feld stürzte und sich überschlug. Der Pilot und sein Insasse befanden sich bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehren Laakirchen und Rahstorf nicht mehr in der Maschine. Rettungskräfte brachten die verunglückten Männer ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden. Der Schaden am Flugzeug ist erheblich.