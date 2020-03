Zahlreiche Betrugsversuche durch falsche Polizisten

Nach fünf betrügerisch motivierten Anrufen eines Unbekannten mit bundesdeutschem Akzent in einer guten Gmundner Wohngegend (die Salzkammergut-Nachrichten berichteten gestern) reißen derlei Anrufe nicht ab. Der Mann gab sich am Telefon als Kriminalbeamter aus und behauptete, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei, ein Verdächtiger sei aber gefasst worden. Ein bei ihm gefundener Zettel lege den Schluss nahe, dass der Angerufene als nächstes Einbruchsopfer ausgewählt worden sei. Nun sollen alle Wertsachen an einen vorbeikommenden "Polizisten" bzw., wie in einem konkreten Fall vorgekommen, eine "Polizistin" übergeben werden. Die echte Polizei, die auch in den vergangenen beiden Tagen mit solchen Fällen konfrontiert war, rät jenen, die von den unbekannten Anrufern kontaktiert werden, betagte Verwandte vor den Trickbetrügern zu warnen: "Sofort auflegen, wenn ein unbekannter Anrufer vor angeblichen Einbrüchen warnt und gleichzeitig nach Ihren Wertgegenständen oder Geld fragt. Die Polizei holt niemals Wertgegenstände ab und sichert auch niemals Wertgegenstände. Geben Sie am Telefon niemals Details zu Ihren finanziellen und familiären Verhältnissen bekannt, und übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen!"

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at