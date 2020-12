Traunkirchen: Wanderin stürzte ab

Die 55-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land und ihr 56-jähriger Ehemann wanderten am Samstag gegen 12 Uhr gemeinsam mit ihren beiden Töchtern in Traunkirchen über die Rodelbahn zur Hochsteinalm. Bei leichtem Schneefall wanderte die Familie auf einem markierten Wanderweg zum Aussichtspunkt Lärlkogel.

Beim Abstieg rutschte die 55-Jährige auf dem schneebedeckten Weg aus, stürzte und rutschte über einen steilen, felsigen Hang etwa 20 Meter ab. Dabei dürfte sie unter anderem gegen einen Baum geprallt sein, wie die Polizei am Samstag berichtete. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Bergrettung Traunkirchen war mit 14 Mann im Einsatz. Die Bergretter stiegen mit einem Alpinpolizisten zu der Unfallstelle auf. Nachdem ein Bergrettungsarzt die Frau versorgt hatte und sie mit einer Trage etwa 200 m über den steilen Gipfelhang und einen Hochwald zur Forststraße abtransportiert wurde, konnte sie an das Rettungsteam übergeben und in das Salzkammergutklinikum Gmunden eingeliefert werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.