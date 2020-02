Vandalismus im Kurpark: Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht vom 1. auf den 2. Februar beschädigten Unbekannte die WC-Anlage des Parks. Unter anderem zertrümmerten sie mit einem etwa 20 Kilogramm schweren Betonsockel die Waschbecken, rissen die Seifenspender ab und verstopften die Pissoire mit Toilettenpapier. Bereits in der Vornacht wurden Schachfiguren vom Kurpark in eine Gartenlaube eines benachbarten Privatgrundstückes geworfen und dadurch mehrere Fensterscheiben ruiniert. Außerdem wurden am vergangenen Wochenende noch ein Fenster einer Schule, die Windschutzscheibe eines im Stadtzentrum geparkten Autos und die Lampen eines Kandelabers im Kurpark zerstört sowie Teile des Eislaufplatzes verunstaltet. Die Polizeiinspektion Bad Ischl bittet unter 059133/4103 um Hinweise.

