Top-Spieler kämpfen um die Schwanen-Trophy

Patrick Ofner (26, ÖTV-Nr. 8) geht am Wochenende bei der 10. Schwanenstädter "Reifencenter Niederländer"-Tennistrophy als Favorit an den Start. Seit Juni hat der frischgebackene Kärntner Landesmeister keine Partie mehr verloren.

Das Schwanenstädter Turnier ist heuer mit 36 Teilnehmern, davon 13 Top-100-Spielern, besonders dicht besetzt. Die Verfolger wollen einen weiteren Triumph des Kärntners verhindern, allen voran sind als Mitfavoriten Christopher Hutterer (ULTV Linz, ÖTV-Nr. 14), Thomas Statzberger (U. Mauthausen, ÖTV-Nr. 18) und Gabriel Schmidt (Gratkorn, ÖTV-Nr. 19) zu nennen.

Aber auch etliche Lokalmatadore nehmen das Turnier wieder in Angriff. Unter ihnen Daniel Geib vom Lenzinger TC, der Atzbacher Georg Obermaier sowie Florian Walcher und Martin Moser von der ASKÖ Steyrermühl. Am Freitagnachmittag spielen Christoph Hutterer, Thomas Statzberger, Patrick Ofner und Daniel Geib, danach steigt die Players’ Party. Am Samstag beginnen die Matches ab 10 Uhr, am Sonntag gibt es ab 9.30 Uhr einen Weißwurst-Frühschoppen, bevor die Halbfinalspiele um 10 Uhr starten. Das Finale um die zehnte Schwanen-Trophy steigt um 14 Uhr.