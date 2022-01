Salzkammergut-Biathleten holten bei Meisterschaften dreimal Edelmetall

Daniel Glaßer (WSV Sparkasse Bad Ischl) und Jett Huang (ASVÖ Nordic Team Salzkammergut) bewiesen bei den Österreichischen Meisterschaften in Eisenerz (Stmk.), dass sie in der heimischen Biathlonszene in ihren Altersklassen für absolute Spitzenplätze gut sind. In der Altersklasse U19 belegte Glaßer im Sprintbewerb über 7,5 Kilometer mit zwei Schießeinlagen fast 16 Sekunden vor dem Zweitplatzierten die Goldmedaille. Herausragend dabei seine Schießleistung mit zehn Treffern bei zehn abgegebenen Schüssen. Im tags darauf ausgetragenen Verfolgungswettkampf, in den der Ischler mit dem Vorsprung des ersten Tages auf die Zehn-Kilometer-Strecke ging, konnte er abermals eine großartige Leistung abrufen und lief bei vier jeweils fehlerfreien Schießeinlagen mit einem Start-Ziel-Sieg, mehr als zweieinhalb Minuten vor dem Zweiten, zu seiner zweiten Goldmedaille.

Für Jett Huang verlief der Sprintwettkampf mit Platz elf nicht nach Wunsch. In der Verfolgung wuchs er jedoch über sich selbst hinaus: Mit nur einem Schießfehler im zweiten Liegend-Anschlag und dank einer soliden Laufleistung erreichte der Goiserer Platz drei und somit die Bronzemedaille in der Altersklasse U22.