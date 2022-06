Regauer Autor verrät Strategien für mehr Erfolg

Helmut Peschke präsentiert morgen um 19.30 Uhr im Lokal "Bühne frei" (Stadtplatz Vöcklabruck) sein Buch "Befreit Euch von falschen Ideologien und Steinzeitverhalten".

Auf 206 Seiten stellt der in Regau lebende Buchautor 39 effiziente Strategien dar, wie man erfolgreicher denken, reden und handeln kann. Peschke hat seinen Ratgeber aus jahrzehntelanger praktischer Erfahrung geschrieben, wie er erklärt – und das Buch wurde für die tägliche Praxis geschrieben.

Peschkes Haus zum Erfolg besteht aus 15 Fenstern und 39 Strategien, die für mindestens 80 Prozent Erfolg von Bedeutung sind.

Helmut Peschke, Jahrgang 1946, ist in Wien aufgewachsen, lebte 30 Jahren in Salzburg, danach in Spanien und Wien und seit 2003 im Salzkammergut. Der gelernte Elektrotechniker beschäftigte sich schon früh mit Persönlichkeitspsychologie und hat diverse Ausbildungen in den Bereichen Trainerausbildung, Marketing und Management absolviert.