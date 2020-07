Pfarre Pinsdorf lädt zu "Jukebox der Hoffnung"

"Wenn es mal nicht so läuft, hören viele Menschen ihre Lieblingslieder", sagt Pinsdorfs Pfarrassistent Gerhard Pumberger. Er hat deshalb die Pfarrmitglieder gebeten, ihm ihre ganz persönlichen Musikwünsche zu schicken (Mail an: pfarre.pinsdorf@dioezese-linz.at) – und dazu ein paar Worte, warum dieses Lied sie bewegt. Am Samstagabend werden die Lieder dann in geselliger Runde (und mit viel Sicherheitsabstand) gehört. Pumberger lädt Menschen ein, "einfach mal vorbeizuschauen".

