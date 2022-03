Mann verletzte Freundin und randalierte in Zelle

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist eine Auseinandersetzung zwischen einer 38-Jährigen und ihrem 41-jährigen Partner am Samstagabend im Bezirk Vöcklabruck. Die Frau soll von ihrem Lebensgefährten in ihrer Wohnung grob misshandelt und mit dem Umbringen bedroht worden sein. Sie konnte zu einer Nachbarin flüchten, wo sie die Polizei alarmierte.

Gegenüber den Beamten verhielt sich der 41-Jährige so aggressiv, dass sie Pfefferspray einsetzen mussten. Der Verdächtige wurde in den Anhalteraum der Polizei Lenzing gebracht, während das Opfer von der Rettung versorgt und in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht wurde.

Nachdem der 41-Jährige mehrere Stunden geschlafen hatte, begann er in der Zelle zu randalieren. Er verstopfte den WC-Abfluss, wodurch er den Anhalteraum flutete und zertrümmerte ein an der Mauer befestigtes Bett. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 41-Jährige schließlich in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung, tätlichen Angriff auf einen Beamten sowie versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung. Außerdem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, teilte die Polizei am Montag mit.