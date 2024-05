Die Kulturhauptstadt fördert den Frauenfußball im Salzkammergut

Als Mädchen spielte Marija Gavric selbst in einem Fußballverein. Jetzt ist die in Bad Ischl geborene Tochter bosnischer Einwanderer Stadträtin in ihrer Heimatstadt, aber ihr Herz schlägt immer noch für Frauenfußball. Sie will ihn im Salzkammergut fördern. Deshalb rief sie im Rahmen des Kulturhauptstadtprogramms das Projekt „Frauen- und Mädchenfußball im Salzkammergut“ ins Leben. Fußball und Kultur? Für Gavric kein Gegensatz.