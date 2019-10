Hirz: "So geht das nicht!"

Wie die OÖN gestern berichteten, beschloss der Gemeinderat mit den Stimmen der ÖVP-Mehrheit, ein Uferareal einem Hotelinvestor zu verpachten. Im Gegenzug verkauft dieser der Gemeinde ein Uferareal im Ortszentrum.

"So geht das nicht", schimpft Hirz. "Die Gemeinde Unterach konterkariert mit ihrem Plan alle Bemühungen, die freien Zugänge zum Attersee zu schützen. Ein Schutz, der jetzt sogar in der Landesverfassung steht. Wir Grüne fordern die Landesregierung dringend auf, die Reißleine zu ziehen und das Projekt in Unterach zu stoppen."