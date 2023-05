Gmunden im Zeichen von Kabarett, Sport und Klimaschonung

„Doppel-Jackpot“ titulieren die beiden Kabarettisten Ludwig W. Müller und Wolf Gruber ihr gemeinsames Best-of-Programm, mit dem sie am Freitag, 19.30 Uhr, im Stadttheater Gmunden auftreten. Gruber, ausgezeichnet mit dem Jurypreis des größten Kleinkunstfestivals Österreichs, der Ybbsiade, und Müller, Träger des Österreichischen Kabarettpreises sowie des Salzburger Stiers, ziehen dabei alle Register ihres fulminanten komödiantischen Könnens.

Am Sonntag steht in der Traunseestadt die 42. Auflage des Toscanalaufs auf dem Programm. Die 4,2-Kilometer-Runde führt vom Start-Ziel-Gelände auf dem Rathausplatz über die Esplanade, durch den Toscanapark und zurück. Wer damit nicht genug hat, dem sei der 8,3-Kilometer-Lauf ans Herz gelegt. Dabei bekommt man neben besagter Runde auch das flussabwärts gelegene Traunufer zu sehen. Die Starts zu den beiden Hauptläufen erfolgen um 8.45 Uhr, die Kinderläufe beginnen um 10.15 Uhr. Alle Infos und Anmeldung auf www.toscanalauf-gmunden.at

Am Sonntag, 10. Juni, bietet die Stadt Gmunden mit dem ÖAMTC einen halbtägigen Lehrgang an, bei dem es um spritsparendes, klimaschonendes Fahren geht. Der Theorieteil findet in der Landesmusikschule statt, anschließend geht es für die Praxis auf die Straße. Anmeldung bei der Gmundner Klimakoordinatorin Verena Pühringer-Sturmayr, Tel. 07612 / 794-232.

