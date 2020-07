Gartenhütte ging in Flammen auf

Die Feuerwehr Vöcklabruck wurde am Abend zu "Brand Wohnhaus" alarmiert. Eine Gartenhütte bei einem Haus in der Ortschaft Oberhaus stand in Flammen. Die Gartenhütte brannte vollständig nieder, ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald sowie das Wohnhaus konnte aber verhindert werden.

Verletzt wurde niemand.