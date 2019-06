Erste SML-Maschine "made in Redlham" wird im Juni ausgeliefert

Auf 90.000 Quadratmetern eröffnete die Firma SML in Redlham ihren neuen Unternehmenssitz für die Entwicklung und Fertigung von Extrusionsanlagen. Das neue Gebäude bietet Platz für 420 Mitarbeiter.

Die Errichtung der neuen Unternehmenszentrale wurde nötig, weil der bisherige Sitz in Lenzing, an dem SML seit 1995 tätig war, aus allen Nähten platzte. Die Bauphase betrug 18 Monate, der Umzug der meisten Unternehmensbereiche war Anfang Mai abgeschlossen. Die Auslieferung der ersten in Redlham gefertigten SML-Maschine erfolgt bereits im Juni.

"Unsere neue Unternehmenszentrale ist ein klares Symbol für unsere erfolgreiche Entwicklung als Unternehmen", erklärte SML-Geschäftsführer Karl Stöger bei er Eröffnungsfeier. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner würdigten das Leuchtturmprojekt.

Beim Tag der offenen Tür wollten 3200 Besucher die neuen Gebäude und Fertigungshallen einmal aus nächster Nähe betrachten. Derzeit beschäftigt SML 280 Personen, der neue Sitz bietet Platz für ein weiteres Wachstum und bis zu 420 Mitarbeiter. Mit einem Exportanteil von über 97 Prozent gehört das Unternehmen zu den weltweiten Markt- und Technologieführern bei Maschinen zur Kunststoffverarbeitung. Auf Anlagen von SML erzeugte Produkte haben einen weiten Einsatzbereich, der von Folien für Verpackungen aller Art über Anwendungen im Hygienebereich und Materialien für die Baustoff-Industrie bis zu Folien für Solaranlagen reicht.

