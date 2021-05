Die Swans-Fans feiern ihre meisterlichen Helden

Freitagabend fand auf dem Gmundner Rathausplatz die große Feier zu Ehren der Basket Swans statt. Wie berichtet, eroberte das Team unter seinem finnischen Trainer Anton Mirolybov am vergangenen Sonntag im vierten von theoretisch fünf Spielen der Basketball-Bundesliga-Finalserie "best of five" nach elf Jahren endlich wieder den Titel in der höchsten österreichischen Spielklasse. Die Freude war überschwänglich, zumal beinahe die gesamte Saison über Corona-bedingt ohne Publikum gespielt werden musste. Einen Heimvorteil gab es somit nicht, zumal das Gmundner Fanpublikum als das enthusiastischste und treueste der gesamten Liga gilt. Dennoch schafften es die Schwäne, mit manchem auch verletzungsbedingten Auf und Ab, die Trophäe an den Traunsee zu holen. Übrigens zum fünften Mal nach 2005, 2006, 2007 und 2010.

Die Feiernden auf dem Gmundner Rathausplatz Bild: gary

Swans-Kapitän Enis Murati Bild: gary

Landesrat Markus Achleitner, Bürgermeister Stefan Krapf Bild: Land OÖ

Bei den Ansprachen: Spieler und Coach Bild: gary

Gestern gaben sich Sportlandesrat Markus Achleitner, der Gmundner Bürgermeister Stefan Krapf, seine Amtskollegin aus der Nachbargemeinde Altmünster, Elisabeth Feichtinger, Union-Landespräsident Franz Schiefermair sowie unzählige Ehrengäste auf dem Gmundner Rathausplatz ein Stelldichein, um jene zu feiern, die diesen Meistertitel nach elf Jahren endlich wieder in die Traunseestadt zurückgeholt haben: die Mannschaft der Basket Swans. (gs)