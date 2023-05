Das war der autofreie Raderlebnistag am Attersee

Mit 60.000 Teilnehmern war der autofreie Rad-Erlebnistag Attersee am Sonntag einer der am besten besuchten. "Wir hatten Glück mit dem Wetter", sagte Angelina Eggl, Geschäftsführerin der Tourismusregion Attersee-Attergau mit einem Strahlen. "Und nach der Pandemie und Corona freuen sich die Gäste wieder auf das Radfahren rund um den See."

Zum 26. Mal waren die Straßen rund um den Attersee einen Tag für Autos gesperrt und zum ersten Mal war das Radfest am See ein "Green Event", wofür es ein Zertifikat vom Klimabündnis OÖ gab. Die Veranstalter legten einen besonderen Fokus auf klimafreundliche Produkte, einen sorgsamen Ressourcenverbrauch, auf Müllvermeidung bzw. -trennung. An vielen Genussstationen entlang der 48 Kilometer langen Strecke gab es neben herkömmlichen Schmankerln vor allem regionale Speisen, auch vegetarisch, vegan und biologisch.

„Green Event“-Zertifikat vom Klimabündnis für Rad-Erlebnistag Bild: privat

Angelina Eggl berichtete von einem guten Gästemix. "Ältere nahmen mit E-Bikes teil, es waren aber auch viele Familien unterwegs. Vor allem herrschte überall gute Stimmung", schilderte die Touristikerin, die wegen ihrer Organisationsaufgaben nur kurze Teilstücke radeln konnte. "Aber meine Mitarbeiterinnen waren ganz begeistert, wie diszipliniert die Radfahrer waren", betonte Eggl, dass bis zum Nachmittag kein einziger Unfall gemeldet wurde.

Auch die kleinsten Zweiradfans kamen am Attersee auf ihre Kosten. Bild: Wolfgang Spitzbart

"Es war herrlich, es könnte nicht besser passen", schwärmte auch Seewalchens Bürgermeister Gerald Egger, der mit Frau Heidi und Sohn den See umrundete. Die Menge an Menschen habe sich gut verteilt, sodass es nirgends zu Staus gekommen sei. "Es war richtig angenehm", freut sich das Seewalchener Oberhaupt bereits auf den 27. autofreien Rad-Erlebnistag 2024.

