Mit "Das alte Zell am Moos und weitere Geschichten" hat Norbert Blaichinger den sechsten Band über Zell veröffentlicht. "Es war mir ein Anliegen, noch ein Buch über meinen Heimatort zu schreiben, weil es noch immer Geschichten gibt, die geschrieben werden müssen." Neben persönlichen Erinnerungen findet man in Band sechs einen Blick auf das alte Zell am Moos, Kuriositäten aus dem politischen Leben, Porträts über Zeller Persönlichkeiten und aus dem Nachlass seines Vaters eine Sage von den Saurüsselräubern und eine Erzählung über den Brand des Michelbauernhofes. Das Buch "Zell am Moos 6" ist um 22,90 Euro im Buchhandel und bei Trafik Lettner und Postpartner Eppel in Zell am Moos sowie bei Trafik Schwaighofer in Mondsee erhältlich.

Bereits Ende Juni kommt das nächste Blaichinger-Buch auf den Markt: In "Helmut S. unschuldig" greift er den Mord an einer Gmundner Tanzschullehrerin und die Ungereimtheiten bei den Ermittlungen auf.