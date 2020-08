Betrunkener Autofahrer verunfallte bei Flucht vor Polizei

Der 30-Jährige war den Polizisten gegen 15 Uhr in Gmunden aufgefallen, weil er nicht angegurtet war. Sie gaben dem Autofahrer ein Anhaltezeichen, wurden aber von ihm ignoriert. Deshalb überholten sie den Pkw mit Gmundner Kennzeichen und hielten den Streifenwagen an einem Parkplatz, um den Lenker neuerlich zum Stehenbleiben zu bewegen. Wieder erfolglos.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Lenker versuchte, mit deutlich überhöhtem Tempo zu flüchten. In Altmünster war aber Schluss: Nachdem der 30-Jährige bei einer Verkehrsinsel links auf der Gegenfahrbahn vorbeigefahren war, verlor er in einer Doppelkurve die Kontrolle über sein Auto, kam rechts von der Straße ab und landete in einer Böschung zwischen der Fahrbahn und dem Bahndamm der Salzkammergutbahn.

Der Lenker, der laut Alkotest 1,7 Promille intus hatte, blieb unverletzt. Eine Anzeige folgt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.