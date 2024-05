Klopp: "Kann das Leben kaum erwarten, das Leben nach der Karriere"

Bei Manchester City deutete Trainer Pep Guardiola nach dem vierten Meistertitel in Serie den Abschied in einem Jahr an. "Die Realität ist, dass ich einem Abschied näher bin als einem Verbleib", sagte Guardiola bei Sky Sports nach dem Titelgewinn. Mit einem 3:1 gegen West Ham hatte City im Fernduell mit Arsenal die nächste Meisterschaft perfekt gemacht, es war bereits die sechste unter Guardiola. "Es sind acht Jahre, es werden dann neun sein. Aktuell ist mein Gefühl, dass ich nächste Saison bleiben möchte. Während der Saison können wir dann über die Zukunft sprechen. Aber nach acht oder dann neun Jahren ...", sagte Guardiola.

Emotionaler als bei Manchester Citys Meisterfeier ging es beim Abschied von Jürgen Klopp in Liverpool zu. "Ich kann das Leben kaum erwarten, das Leben nach der Karriere. Jetzt wollen wir mal sehen, was das für mich heißt", sagte der Deutsche. Nach intensiven Jahren mit dem Champions-League-Titel 2019 als Höhepunkt wolle er erst einmal "nichts tun".

Für Liverpool beginnt unter Nachfolger Arne Slot, bisher Trainer von Gernot Trauner beim niederländischen Vizemeister Feyenoord Rotterdam, nun eine neue Zeitrechnung. "Stellt euch vor, die nächste Saison startet, und ihr wartet nicht ab, was passiert. Ihr begrüßt den neuen Trainer so, wie ihr mich begrüßt habt", forderte Klopp und sang ein Arne-Slot-Lied vor.

Am Sonntag erklang für ihn ein letztes "You’ll Never Walk Alone". Dann verschwand der 56-Jährige mit der Hand auf dem Herzen und einem roten Pullover mit der Aufschrift "I’ll Never Walk Alone Again".

