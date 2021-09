Bequem und umweltgerecht entsorgen

Nach 30 Jahren am alten Standort war ein größeres und moderneres Altstoffsammelzentrum (ASZ) längst überfällig. 3,65 Millionen Euro hat das neue ASZ gekostet, das in zwölf Monaten Bauzeit errichtet wurde.

Eine Sägezahnrampe bietet jetzt eine komfortable Entsorgung für Großfraktionen. Man kann nun auch ReVital-Waren und Grün- und Strauchschnitt abgeben. In der Annahmehalle wurden die Möglichkeiten für die Entsorgung von Verpackungen stark erweitert. Damit will man erreichen, dass noch mehr Bürger ihre Verpackungen im ASZ entsorgen und so eine höhere Recyclingquote erreicht wird. Davon profitiere nicht nur die Umwelt, sondern auch das Geldbörsl der Bürger, betonte Herbert Brunsteiner, Obmann des Bezirksabfallverbandes.