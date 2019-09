Beirat "gegen" Hatschek

"Die Emissionen steigen weiter und nehmen besorgniserregende Ausmaße an", sagt die Gmundner Grüne Johanna Bors in Bezug auf die Rohrhofer Zementwerke (Hatschek). Bors weiter: "In zwei Bürgerversammlungen am 11. Juli und am 14. August in Gmunden und Pinsdorf gingen die Wogen hoch. Aufgeregte Anrainer, die sehr stark von den wachsenden Geruchs-, Staub- und Lärmbelästigungen des Zementwerks betroffen sind, fordern nun, dass die Bildung eines Beirats auf die Tagesordnung der kommenden Gemeinderatssitzung Ende September gesetzt werde. Die Politik in Gmunden und Altmünster ist dazu ebenfalls informiert." Das erreichte Ausmaß an Belästigungen sei inakzeptabel. "Wir fordern, dass die Verantwortlichen, rascher als angekündigt, effiziente Maßnahmen ergreifen", so Bors. Die nächste Versammlung zu den Emissionen des Zementwerks werde im Oktober in Gmunden stattfinden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.