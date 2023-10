Befragung von Mountainbikern

Sie wollten wissen, wie es die Sportler mit angepasstem Verhalten im Naturpark Attersee-Traunsee halten und welche Lösungsvorschläge sie für ein besseres Miteinander von Bikern, Waldbesitzern und Jägern haben.

Zwei Drittel der Befragten gaben an, hin und wieder auch auf verbotenen Pfaden zu radeln. Mehr als die Hälfte hält sich an Sperren bei Holzarbeiten. Kritik wurde an späten Kennzeichnungen geübt. Fast alle Befragten sprachen sich für mehr legal nutzbare Wege aus. Die meisten Biker erkennen aber auch die Bedürfnisse der anderen Seite an.

Die Befragung ist Teil der Besucherlenkungsinitiative "Respektvolles Miteinander" des Naturparks Attersee-Traunsee.

