Angelhaken verschluckt: Schwan am Traunsee mittels Segelboot gerettet

Seit Tagen hatte der Schwan sorgenvolle Blick der Passanten auf sich gezogen: Das Tier hatte sich gänzlich in einer Angelschnur verfangen, den dazugehörige Angelhaken hatte es verschluckt. So zog der Schwan tagelang am Traunsee seine Runden. Mehrere Rettungsversuche von tierlieben Privatpersonen sowie der ansässigen Feuerwehr blieben vergeblich.

Erst der Tierrettung gelang es, dem verletzten Schwan zu helfen. Mit einem Segelboot fuhren die Helfer auf den Traunsee. Gemeinsam mit Anwohnern, die den Schwan ganzjährig füttern, lockten sie ihn an und bargen das Tier. In der Tierklinik Vöcklamarkt wurde der Schwan unter Narkose vom verschluckten Angelhaken- und der Angelschnur um den Körper, befreit.

Operation in der Tierklinik Vöcklabruck Bild: Österreichischer Tierschutzverein

Er hatte Glück, denn der Angelhaken hatte keine gröberen inneren Verletzungen ausgelöst. Am darauffolgenden Tag konnte er schon wieder in Freiheit entlassen werden.

"Als hätte er einen Tennisball verschluckt"

Weitaus größeren Schaden, richtete ein verschluckter Angelhaken am gleichen Tag in Neumarkt am Wallersee an. Von Badegästen im Strandbad gemeldet, wurde das sichtlich geschwächte Tier mit dicker Schwellung am Hals beobachtet. "Es schien, als hätte er einen Tennisball verschluckt", so die Tierrettung des Österreichischen Tierschutzvereines. Nachdem der Schwan sehr geschwächt war, erfolgte die Bergung sehr rasch.

Der Schwan zog sich schwere Verletzungen an der Speiseröhre zu. Bild: Österreichischer Tierschutzverein

Die Untersuchung und Röntgenaufnahmen in der Tierklinik Vöcklamarkt machten offensichtlich, was die Tierretter aus Erfahrung prognostizierten. Der Angelhaken hatte innere Verletzungen der Speiseröhre hervorgerufen, die zu einer massiven Infektion führten. Der vermeidlich verschluckte Tennisball entpuppte sich als großer Eiterherd, der die Atmung und Nahrungsaufnahme für den Schwan fast unmöglich machte. "Aktuell wird unser gefiederter Patient mit Antibiotika und Schmerzmittel versorgt, um in Ruhe etwas Kraft tanken zu können. Am Montag kann der Schwan dann in der Tierklinik operiert- und vom Angelhaken befreit werden" so die Tierrettung des Österreichischen Tierschutzvereines.

Angelhaken als Gefahrenquelle

Der Österreichische Tierschutzverein ruft Angler dazu auf, Haken und Schnüre nicht achtlos im See zu hinterlassen, sondern ordnungsgemäß zu entsorgen. Leider gründeln Schwäne oftmals weggeworfene Angelhaken- und Schnüre bei ihrer Nahrungssuche vom Wassergrund auf. Diese können sich in der Speiseröhre einhaken und, im schlimmsten Fall, tödlich enden.

