Wunschbaum für Menschen, die Unterstützung brauchen

BAD ISCHL. Stadtgemeinde gibt Wohltätigen die Möglichkeit, einfach zu helfen.

Wie in etlichen anderen Gemeinden gibt es in Bad Ischl heuer einen Weihnachtswunschbaum für sozial benachteiligte Menschen. Er steht vor dem Bürgermeisterbüro im Rathaus.

Und so funktioniert er: Wer eine Person mit geringem Einkommen in Bad Ischl kennt oder selbst betroffen ist, kann einen Wunschzettel auszufüllen. Die vorgedruckten Zettel liegen vor dem Baum auf. Wer ihn ausfüllt, kann Wünsche bis zu einem Gesamtwert von 40 Euro auflisten – egal, ob es sich um Lebensmittel, Schuhe und Bekleidung handelt oder um Spielzeug für die Kleinen. Der Wunschzettel kann dann in einer Kiste deponiert werden, die Mitarbeiter des Sozialamtes regelmäßig entleeren. Sie schreiben danach die einzelnen Wünsche auf Sterne, mit dem der Wunschbaum geschmückt wird.

Anonymität bleibt gewahrt

Jeder, der helfen und unterstützen möchte, kann einen dieser Sterne herunternehmen und den Wunsch erfüllen, indem er die Waren oder Gutscheine in der Bürgerservicestelle bei dessen Leiterin Heidemarie Stögner abgibt. Um die Anonymität der Empfänger zu wahren, scheint nur in der Sozialabteilung auf, wer welchen Wunsch geäußert hat.

"Wer immer gerne jemandem eine Freude bereiten will, kann zu uns kommen", sagt Stögner. "Auch außerhalb unserer Öffnungszeiten ist es möglich, mitzumachen. Spender können sich dann telefonisch bei uns melden." Die Nummer ist 06132/301 – 40.

"Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielen Menschen eine kleine Freude bereiten könnten", sagt SP-Sozialstadträtin Ines Schiller. Die Aktion läuft bis 22. Dezember.

