20 Jahre Freilichtmuseum sind ein Grund zum Feiern

Mit einem zweitägigen Fest wird am Wochenende das 20-jährige Bestehen des Freilichtmuseums Aignerhaus gefeiert. Am Samstag, 14 bis 17 Uhr, gibt es einen Kindernachmittag. Am Sonntag locken Schmankerl, Musik und Führungen.

Dass der ehemalige Bauernhof 1990 unter Denkmalschutz gestellt wurde, ging auf die Initiative des Hauptschuldirektors und Malers Erich Wilhelm Ricek (1915 – 1991) zurück. Der halbe Ort beteiligte sich damals an der Sanierung des historischen Gebäudes, das als "Mittertennhaus" eine typische Hausform des Attergaus darstellt. Der Hof wurde damals auch um ortstypische Nebengebäude erweitert, die man in der Umgebung von St. Georgen abtrug.

Heute ist das Aignerhaus ein Freilichtmuseum, in dem das historische bäuerliche Leben im Attergau dargestellt wird. Zu bewundern gibt es aber auch Sammlungen, die die Entwicklung des Skis, der Eislaufschuhe oder der Bergschuhe dokumentieren. Betrieben wird das Aignerhaus vom Heimatverein Attergau.