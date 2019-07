Ruine geriet in Brand

Am Samstag gegen 11:30 Uhr bemerkte ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Wels Land, der zu Besuch im Schloss Irnharting in Gunskirchen war, eine Rauchentwicklung im alten Schlosstrakt. Dort hatte ein Mieter seit 8. Juli Schweinefleisch in einem Selchschrank geselcht. Die Feuerwehr konnte den Brand nur von außen bekämpfen, da die Ruine stark einsturzgefährdet war. Zur Ermittlung der Brandursache wurde ein Sachverständiger entsandt.

