Preis für innovative Energielösungen

Oberösterreich will in Sachen Energiewende eine Leitregion sein. Deshalb schreibt die Landesregierung auch heuer wieder den Energie-Stars-Preis aus. Dieser soll Initiativen und Projekte auszeichnen, die Schritte zum Energiesparen setzen oder nachhaltige Lösungen in Stromerzeugung und Mobilität zur Anwendung bringen.

Projekte aus allen Sparten

"Die großen Energie-Lösungen von morgen beginnen oft im Kleinen, daher wollen wir bestehende Initiativen vor den Vorhang holen", sagt Energielandesrat Markus Achleitner (VP). Mitmachen kann deshalb jeder, der in Oberösterreich bereits ein entsprechendes Projekt abgeschlossen hat oder gerade umsetzt. Der Wettbewerb steht Privatpersonen, Unternehmen, Vereinen, Schulen und Gemeinden offen. "Einreichungen aus allen Bereichen sind willkommen", sagt Achleitner. Im Vorjahr wurden beispielsweise eine Familie, eine Gemeindeinitiative und zwei Unternehmen ausgezeichnet.

Bis 12. Oktober können Projekte angemeldet werden, die Preisverleihung findet am 30. November im ORF-Landesstudio in Linz statt. Die drei Sieger erhalten jeweils 1000 Euro. Weitere Informationen sind auf www.energiestar.at zu finden, dort können Projekte auch eingereicht werden.

