Österreichs Bevölkerung wächst weiter: Bald sind wir neun Millionen

8.933.346: So viele Menschen lebten mit Stichtag 1. Jänner 2021 in Österreich. Im Vergleich zum Jahresbeginn 2020 ist Österreichs Bevölkerung damit um 0,36 Prozent gewachsen – das sind exakt 32.282 Menschen, wie aus der gestern präsentierten vorläufigen Bevölkerungserhebung der Statistik Austria hervorgeht.

Österreich wächst zwar weiterhin in Richtung neun Millionen Einwohner, die Zunahme fällt allerdings geringer als im Jahr zuvor aus. "Ohne Zuwanderung wäre die Bevölkerung in Österreich nicht gewachsen, sondern um 0,17 Prozent geschrumpft", sagt Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria. Durch die Pandemie seien in Österreich auch 10,9 Prozent mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Den vorläufigen Ergebnissen zufolge lebten am 1. Jänner 2021 insgesamt 1.531.262 Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft in Österreich. Der Ausländeranteil lag somit bei 17,1 Prozent – ein Anstieg von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als vier Fünftel des Anstiegs bei ausländischen Staatsangehörigen entfiel auf Bürger der Europäischen Union, nur etwa 18 Prozent waren Drittstaatsangehörige. Besonders stark fiel der Zuwachs bei Deutschen und Rumänen aus, die zugleich auch die beiden größten Nationalitäten in Österreich waren.

Burgenland wächst am stärksten

Mit plus 0,54 Prozent verzeichnete das Burgenland im Jahr 2020 die größte prozentuale Bevölkerungszunahme aller Bundesländer. Ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt lagen die Zuwächse in Wien (plus 0,52 Prozent) und Vorarlberg (plus 0,51 Prozent). In Oberösterreich stieg die Zahl um 0,37 Prozent, die Steiermark stagnierte mit einer Zunahme von 0,06 Prozent beinahe.

In Oberösterreich verzeichneten die meisten politischen Bezirke positive Bevölkerungsbilanzen. Nur die Bevölkerung in den Städten Linz (minus 0,02 Prozent) und Steyr (minus 0,23 Prozent) schrumpfte im Vergleich zum vergangenen Jahresbeginn leicht. Die oberösterreichischen Bezirke mit den meisten Zuwächsen waren laut Statistik Austria Wels-Land (plus 1,09 Prozent) und Braunau (plus 0,91 Prozent).

Am stärksten fielen die Zuwächse allerdings in den Bezirken in der Ostregion Österreichs aus. Die drei größten Zuwächse verbuchten die Bezirke Bruck an der Leitha (plus 1,76 Prozent) und Eisenstadt-Umgebung (plus 1,47 Prozent) sowie die Stadt Wiener Neustadt (plus 1,43 Prozent).

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at