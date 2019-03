"2 Minuten 2 Millionen": Investoren reißen sich um Linzer Brot

Unsere tägliche Belustigungs-Show gib uns heute.



Und morgen wird wieder eine neue Sau durch´s Medien-Dorf getrieben, was dann aus der heutigen geworden ist, interessiert morgen ja schon wortwörtlich keine Sau mehr!



Seichte Show will das Volk und bekommt es, dafür werden auch seichte Medien-Artikel geschrieben von Medien, die sich "Qualitäts-Medien" nennen.



Mein Vorschlag: Kommentieren sie hin und wieder das Traum-Männchen, es wäre auch sehr lohnend (für die jungen Leser).



Oder die Werbung.



Oder den Wetterbreicht von gestern!



Show must go on!