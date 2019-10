Muslime klagen gegen Kopftuchverbot

Der Vertreter von rund 500.000 Muslimen in Österreich, Ümit Vural, sieht durch das Kopftuchverbot an Volksschulen Grundrechte verletzt. Er führt dabei etwa die Religionsfreiheit oder den Gleichheitsgrundsatz ins Treffen. Die Klage sei in den vergangenen Monaten akribisch vorbereitet worden. „Wir haben mehrere Gutachten erstellen lassen“, berichtet der Präsident. Nachsatz: „Jeder vernünftige Mensch kann aus dem Gesetz herauslesen, dass hier Muslime anders behandelt werden. Beispielsweise ist die jüdische Kippa nicht vom Verbot betroffen. Nicht dass ich das fordere, aber die Menschen haben hier das Gefühl, anders behandelt zu werden“. Spätestens Mitte November soll die Klage vor dem Höchstgericht eingebracht werden.

Ümit Vural im OÖN-Interview:

