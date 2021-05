Mühlviertler Polizist zieht verwaistes Rehkitz auf

Sie ist erst sieben Tage alt und hat schon so einiges hinter sich: Die kleine Daisy – gerade einmal eine Handvoll Reh – war noch nicht einmal auf der Welt, als sie ihre Mutter verlor. Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Unterweitersdorf (Bezirk Freistadt) wurde die trächtige Reh-Mutter von einem Auto angefahren und tödlich verletzt. Im Bauch trug sie zwei Rehkitze, bis zur Geburt hätte es wohl nicht mehr lange gedauert. Durch den Unfall verlor die Geiß ihre Kitze, die hilflosen Rehe wurden auf die B 125 geschleudert.

"Wir haben sie gerade noch durchgebracht"

"Schon bei der Anfahrt habe ich gewusst: Wenn sich niemand um die Kleinen kümmert, dann übernehme ich das", sagt Manuel Duschlbauer. Der 33-Jähriger, der seinen Dienst auf der Polizeiinspektion Pregarten versieht, war einer der ersten an der Unfallstelle. Die Rehzwillinge seien in einem erbärmlichen Zustand gewesen, sagt er. Für eines der beiden kam jede Hilfe zu spät. Das zweite Rehkitz aber erholt sich nun bei Familie Duschlbauer in Rainbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt). "Wir haben sie gerade noch durchgebracht", sagt Duschbauer. Die kleine Kämpferin wurde von seinen Kindern auf den Namen Daisy getauft.

Daisy ist bei Duschlbauer in guten Händen. Bild: privat

Schlaflose Nächte

Erfahrung mit der Wildtieraufzucht hat Duschlbauer zwar nicht, aber die nötige Infrastruktur ist auf dem Areal eines alten Bauernhofs, wo Duschlbauer wohnt, vorhanden. "Und ich habe viel Unterstützung und wertvolle Tipps von den Mitarbeitern des Tierheims Freistadt bekommen", sagt der Polizist. Auch seine Frau Tanya packt bei der Aufzucht des Jungtiers mit an. Denn das Rehkitz braucht viel Pflege und Zuneigung. Für die Familie Duschlbauer bedeutet das schlaflose Nächte: Alle zwei Stunden muss Daisy mittels Spritze gefüttert werden. "Das hat sich in den vergangenen sieben Tagen schon angehängt", sagt Duschlbauer, der sich umso mehr über die ersten wackeligen Schritte seines Pflegekindes freut.

Erste wackelige Schritte im Wohnzimmer der Familie. Bild: privat

Video: Hier nimmt Daisy, gut eingepackt in eine warme Decke, ihre allererste Mahlzeit ein:

Reh von Hund angefallen

Das Schicksal eines jungen Rehes beschäftigt derzeit auch die Mitarbeiter der Wildtierstation Igelhof Aurachtal in Altmünster am Traunsee (Bezirk Gmunden). Hier sorgt man sich dieser Tage besonders um die kleine Liva. Die "Lebendige" bedeutet der Name, und sie kämpft tapfer gegen den Tod. Sie war von einem Hund attackiert worden und trug schwere Bisswunden am Kopf davon. "Sie wird wieder", geben sich die Tierretter hoffnungsvoll, richten aber auch einen eindringlichen Appell an alle Hundehalter, ihre Tiere an die Leine zu nehmen. Ab Samstag werden Paten für Liva gesucht.

Liva wurde mit schweren Bissverletzungen zu den Helfern am Igelhof Aurachtal gebracht. Bild: Wildtierstation Igelhof Aurachtal

Hochsaison für Tierretter

