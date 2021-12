Windhaager planen für Pfingsten ein dreitägiges Mountainbike-Spektakel

Wenn eine Gemeinde so eng mit dem Radsport verbunden ist wie Windhaag bei Perg, dann reißen zwei Absagen in Folge schon ein gewaltiges Loch in das öffentliche Selbstverständnis. Tatsächlich waren 2020 und 2021 die ersten Jahre seit 1985, in denen in Windhaag kein Straßen- oder Mountainbike-Rennen durchgeführt wurde! Das letzte große Event war die österreichische Staatsmeisterschaft im Jahr 2019.

Im kommenden Jahr will der ASVÖ ÖAMTC Radrennclub Windhaag unbedingt wieder in den Rennkalender zurückkehren. Geplant ist ein dreitägiges Mountainbike-Spektakel für Profis, Nachwuchsfahrer und Hobbysportler am Pfingstwochenende (4. bis 6. Juni). Dabei werden an einem Wochenende sowohl der Mountainbike Grand Prix im Schlossgraben als auch das "3 Täler Classic Mühlviertel" auf der Langstrecke ausgetragen. "Wir sind optimistisch, dass es uns gelingen wird, der Pandemie die Stirn zu bieten und in der Region nach zwei Jahren Pause wieder das Radsportfieber zu entfachen. Unser gesamtes Team ist bis in die Haarspitzen motiviert", sagte Obmann Wolfgang Neulinger gestern im OÖN-Gespräch.

Gestartet wird am Pfingstsamstag mit dem Internationalen Raiffeisen Österreich Grand Prix, einem UCI C1-Rennen. Viele Topfahrer werden die legendäre Strecke im Schlossgraben als letzte Formüberprüfung vor dem eine Woche später stattfindenden Weltcuprennen in Saalbach/Leogang nützen. Bei Passagen wie dem Höllenloch oder dem Ruinen Downhill ist Rennaction von der ersten bis zur letzten Minute garantiert.

Der Pfingstsonntag soll ganz im Zeichen des Nachwuchses stehen: Beim Youngsters Grand Prix werden in sechs Kategorien die Stars von morgen am Start stehen.

Den würdigen Abschluss der Windhaager Mountainbike Tage wird am Pfingstmontag – acht Tage nach dem Granitmarathon in Kleinzell – die zur "TOP-SIX"-Jahreswertung zählende "ASVÖ 3 Täler Classic Mühlviertel" bilden. Bikerinnen und Biker können dabei zwischen drei Varianten wählen und Streckenlängen zwischen 23, 31 und 61 Kilometer in Angriff nehmen. (lebe)