Sparkasse Fußball Schülerliga so spannend wie schon lange nicht

So ausgeglichen und knapp wie lange nicht gestaltete sich heuer im Bezirk Perg die Vorrunde in der Sparkasse Fußball Schülerliga. Neun Teams haben an zwei Turniertagen nicht weniger als 26 Vorrundenpartien ausgetragen. Im Ringen um die ersten vier Tabellenplätze, die einen Platz im Halbfinale bedeuten, ging es denkbar spannend her.

Der Mittelschule Baumgartenberg, unter Betreuer Dietmar Hiesl erstmals seit vielen Jahren wieder beim Bewerb dabei, gelang zum Einstand ein rundum gelungener Start. Die Machländer konnten sich am Ende des Turniers über den dritten Tabellenplatz freuen. Damit fordern sie im Frühjahr 2024 im Halbfinale die Mittelschule Perg Stadtzentrum heraus, die sich den zweiten Platz im Vorrundenturnier sicherte. Betreuer Paul Grabner stellte seine Truppe taktisch hervorragend ein. Mit dem Resultat, dass sein Team im gesamten Turnier nur einen Gegentreffer kassierte.

Als Favorit auf den Titel tat sich heuer einmal mehr das Team der Sportmittelschule Bad Kreuzen, gecoacht von Matthias Froschauer, hervor. Den ersten Vorrunden-Platz bescherte dabei lediglich das knappe bessere Torverhältnis gegenüber der Mittelschule Perg Stadtzentrum. Im Halbfinale trifft Bad Kreuzen im Frühjahr auf das Europagymnasium Baumgartenberg – eine Wiederholung des diesjährigen Finalspiels. Mit all seiner Trainerroutine führte Harald Kirchmayr die Eurogym-Fohlen auf den vierten Tabellenplatz.

Richtig viel Freude machten aber auch die Leistungen der weiteren Schulteams aus Naarn (Betreuer Mario Holzer), Ried in der Riedmark (Bernhard Strasser), Mauthausen (Florian Dollhäubl), Schwertberg (Thomas Wöckinger) und Pabneukirchen (Patrick Uhl). "Es waren heuer extrem viele Spiele auf Messers Schneide und das ausgeglichene Niveau aller Teams ist auch ein Beleg für die tolle Nachwuchsarbeit die in den Vereinen des Bezirks Perg geleistet wird", sagt Schülerliga-Koordinator Matthias Froschauer.

Als ehrenamtliche Schiedsrichter leiteten Gerhard Festbauer, Norbert Haslhofer und Herbert Wenigwieser sehr umsichtig und fair die 36 ausgetragenen Spiele. Als nächster Bewerb steht am Mittwoch 29. November der Sparkasse Futsal Cup in der Bezirkssporthalle Perg auf dem Programm, für den insgesamt 12 Schulteams genannt haben.

