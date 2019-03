Seca-Hausmesse mit Tipps von Biogärtner Ploberger

OTTENSHEIM. Planung ist auch im Gartenbereich wichtig.

Karl Ploberger Bild: Böhler

Pünktlich zum Frühlingsbeginn am 21. März informieren drei renommierte Unternehmen in der SECA Holzwelt über die aktuellen Trends in den Bereichen "Terrassen und Sichtschutz aus Holz", "Gartenplanung" sowie "Poolbau". Der Biogärtner der Nation, Karl Ploberger, gibt wertvolle Tipps für die persönliche Ruheoase oder den prachtvollen Gemüsegarten. Die SECA Holzwelt zeigt gemeinsam mit Delfin Wellness und Gartengestaltung Hennerbichler am 21. März ab 13 Uhr anlässlich der Hausmesse unter dem Motto "Garten mit Aussicht", wie vielfältig und anspruchsvoll Holz im Außenbereich sein kann. So wie beim Hausbau liegt auch bei der Gartengestaltung der Großteil des Erfolges in der richtigen Planung und Umsetzung.

Damit jeder Garten zum grünen Paradies wird, braucht es manchmal ein paar gute Tipps. Ab 15 Uhr gibt Biogärtner Karl Ploberger jede Menge Inspiration für die Gartengestaltung und präsentiert sein Buch "Garten für intelligente Faule".

