Schutz vor Gewalt an Frauen

Das ALOM-FrauenTrainingsZentrum bietet seit 1998 Weiterbildungen, Seminare und Beratungen an, um Frauen am Arbeitsmarkt zu stärken und zu helfen, ein gesichertes Einkommen zu erreichen. Die Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" fordert das Menschenrecht auf ein gewaltfreies Leben ein. Noch bis zum 10. Dezember wird die Zeit weltweit genutzt, um verschiedene Ausprägungen von Gewaltausübung zu erkennen und Frauen zu schützen. Im ALOM-FrauenTrainingsZentrum geben Beraterinnen, welche die Lebensrealitäten von Frauen aus der Region kennen, Auskunft und Hilfestellung. Frauen, die eine Ausbildung suchen, Betriebe kennenlernen möchten, eine Arbeit suchen oder sich beruflich verändern wollen, können einen kostenlosen Beratungstermin unter 07289 / 41 26 vereinbaren. Auch die Online Frauenberatung Oberösterreich ermöglicht es Frauen, einen Beratungstermin per Telefon, Video, E-Mail oder Chat zu buchen. Das FrauenTrainingsZentrum ist Teil dieses online beratenden Expertinnenteams und bietet unter anderem am 6. Dezember eine Gruppenberatung zum Thema Existenzsicherung an.

www.frauenberatung-ooe.at