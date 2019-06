Rohrbacher Schüler glänzten bei der Mathematik-Olympiade

Bei der 50. Österreichischen Mathematik-Olympiade in Kefermarkt lieferten die Teilnehmer des Rohrbacher Gymnasiums vor allem im Junior-Regionalwettbewerb auf Schloss Weinberg in Kefermarkt gute Leistungen ab: Hannah Manzenreiter erreichte einen ersten Preis und landete damit unter den besten fünf Teilnehmern, Annika Prüher und David Märzinger erreichten einen zweiten Preis und Martin Scharinger einen dritten Preis. Auch die fünfte Teilnehmerin, Laura Füssel, schlug sich bei der Beantwortung der vier Aufgabenstellungen wacker. Die Schülerinnen und Schüler wurden zuvor in einem eigens dafür eingerichteten Kurs, geleitet von Wolfgang Wiesner, am BG/BRG Rohrbach vorbereitet. Gerade in diesem Kurs vertieften sich die Schüler in interessante Teilgebiete der Mathematik, die im normalen Regelfach Mathematik leider viel zu kurz kommen. Darunter zählen, neben bekannteren Gebieten wie Gleichungen und Ungleichungen, vor allem die Zahlentheorie, Kombinatorik und Geometrie.

