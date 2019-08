Rohrbach: Mofa mit Pkw kollidiert

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Freitagnachmittag in Rohrbach mit einem Mofa auf der Gemeindestraße "Mayrhof" in Richtung B-127. Etwa 20 Meter nach einem Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem 32-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Rohrbach, der mit seinem Pkw von der B-127 kommend unterwegs war. Der Mofafahrer stürzte und wurde nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung ins Landeskrankenhaus Rohrbach gebracht.

