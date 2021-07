Regionalforum bekräftigt Ausbau der S10-Nord

Das Forum vereint mit Arbeiterkammer, Arbeitsmarktservice, Bezirksbauernkammer, Bezirkshauptmannschaft und Wirtschaftskammer die führenden Institutionen im Bezirk. Diese fordern Ministerin Gewessler auf, ihre Ankündigung, die S10 einer zusätzlichen Evaluierung zu unterziehen, zurückzuziehen. "Wir appellieren an die Ministerin, die Verlängerung der S10 nicht zu unterbrechen, sondern das Ergebnis des UVP-Verfahrens sofort umzusetzen", sagt dazu Freistadts Bezirkshauptfrau Andrea Außerweger.

Der Teilabschnitt der S10 Umfahrung Rainbach sei in den vergangenen Jahren intensiv geprüft, evaluiert und optimiert worden. Solche Planungen, die auch eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung beinhalten, seien nicht nur sehr arbeitsintensiv, sondern würden auch viel Geld kosten. All diese Vorarbeiten zu stoppen und möglicherweise das Projekt zu kippen, sei nicht nachvollziehbar, zumal man den internationalen Verkehr durch so eine Maßnahme ohnehin nicht stoppen könne.