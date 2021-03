Personalentscheidung in Bad Leonfelden: Thomas Wolfesberger wird Bürgermeisterkandidat der ÖVP

Der bisherige Fraktionsobmann im Gemeinderat, Thomas Wolfesberger, wird für die Volkspartei im Herbst bei der Bürgermeisterwahl antreten. Darauf hat sich die Stadtparteileitung am Montagabend geeinigt. Die Wahl sei einstimmig, bei einer Enthaltung, erfolgt, teilten Bürgermeister Alfred Hartl und Bezirksparteiobmann NR-Abg. Michael Hammer nach der Sitzung in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.

Der Abstimmung vorausgegangen waren intensive Beratungen und ein intern festgelegtes Entscheidungsverfahren. Dieses sei nun im Konsens umgesetzt worden, heißt es. „Wir freuen uns, dass die Wahl nun einstimmig auf Thomas Wolfesberger gefallen ist und dieser breite Unterstützung genießt. Wir wünschen ihm und dem zukünftigen Team der OÖVP Bad Leonfelden für die Aufgabe für Bad Leonfelden alles Gute“, so Hartl und Hammer. Weitere Personalentscheidungen werden vom zukünftigen Bürgermeisterkandidaten erarbeitet und in den nächsten Wochen fixiert.

„Ich freue mich, dass es uns gemeinsam gelungen ist einen Konsens über den Spitzenkandidaten herzustellen. Ich habe mich persönlich gemeinsam mit unserem Bezirksparteiobmann Michael Hammer dafür eingesetzt, auch wenn es einige Diskussionen gab“, so Bürgermeister Stadtparteiobmann Alfred Hartl. Wie berichtet hatte sich im November Daniel Hettrich-Keller, derzeit Stadtrat der Bürgerliste ELWIS, als Bürgermeisterkandidat der ÖVP ins Spiel gebracht. In einem Facebook-Posting hatte er zudem festgehalten, dass ihn Hartl zu dieser Kandidatur ermutigt habe, was in der Stadt-VP ebenso wie auf Bezirksebene einige Irritationen zur Folge hatte.

Noch vor dem Sommer soll es in Bad Leonfeldens VP bei einem Gemeindeparteitag auch zu einem Wechsel an der Parteispitze kommen. Die Parteileitung schlägt hierfür ebenfalls Thomas Wolfesberger als Stadtparteiobmann vor.

Hettrich-Keller soll Vizebürgermeister werden

In einer ersten Stellungnahme sagt der designierte Bürgermeisterkandidat Thomas Wolfesberger, er freue sich auf die zukünftige wichtige Aufgabe für die Stadtgemeinde: „Ich möchte in den nächsten Wochen und Monaten, soweit dies coronabedingt möglich ist, das Gespräch mit den Leonfeldnerinnen und Leonfelndern suchen. Zu dem möchte ich ein Team formen, das die Breite der OÖVP Bad Leonfelden widerspiegelt und mit dem wir uns gemeinsam an die Arbeit für Bad Leonfelden machen.“ Details dazu würden in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Schon jetzt streckt Wolfesberger die Hand in Richtung Hettrich-Keller aus: Dieser werde sein erster Ansprechpartner für die Position des Vizebürgermeisters sein. „Wir beide wollen gemeinsam über unsere Vorstellungen für unser Team beraten. Dies haben wir heute auch so beschlossen“, so Wolfesberger.