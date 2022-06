Nebengebäude eines Bauernhofs geriet in Vollbrand

Verletzt wurde niemand.

Ein 34-jähriger Mieter bemerkte kurz vor 23 Uhr das Feuer im Nebengebäude des Bauernhofs eines 48-Jährigen. Der Brand dürfte im Eingangsbereich ausgebrochen sein und einige dort abgestellte Gasflaschen erfasst haben. Der 34-Jährige alarmierte sofort die Feuerwehr und begab sich in Sicherheit, wie die Polizei am Sonntagabend berichtete. Insgesamt befanden sich 11 Feuerwehren mit 22 Fahrzeugen und 163 Mann im Einsatz, so die Polizei weiter. Das Hauptgebäude direkt neben dem betroffenen Gebäude wurde nicht beschädigt.