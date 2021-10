Lena und ihre Mama sind ein fleißiges Autoren-Duo

Ein schlauer und verständnisvoller Igel, der mit seinen Freunden im Wald fantastische Abenteuer erlebt. Das ist "Igebitz", Hauptfigur von drei illustrierten Kinderbüchern, die die achtjährige Lena Helminger aus Katsdorf gemeinsam mit ihrer Mama Edith geschrieben und im eigens dafür gegründeten Filllet (mit drei "L" für liebevoll, lehrreich und lustig) Kinderbuchverlag veröffentlicht hat.

Der kleine Igel begleitet Lena bereits seit ihrem zweiten Lebensjahr. Damals hat ihre Mama Igebitz für Gutenachtgeschichten erfunden, die sie ihrer Tochter vor dem Einschlafen erzählte. Daraus entstanden im Jahr 2014 die Bilderbücher "Gute Nacht, Igebitz!" und "Wasch dich, Igebitz!". Dass Igebitz und seine Freunde, der Bär Brummel, das Eichhörnchen Ellie und der Frosch Frido nun mit drei neuen Büchern zurückkehren, ist vor allem Lenas überbordender Phantasie zu verdanken: "Ich liebe Bücher, Buchstaben und alles, was mit Sprache zu tun hat." Nicht umsonst ist Lenas Bücherregal mit rund 500 Büchern bestückt.

Lena hat es große Freude bereitet, die neuen Geschichten "Das zerstörte Waldfest", "Chaos im Smaragdwald" und "Luminosa in Gefahr" gemeinsam mit ihrer Mutter zu entwickeln und in eine passende Form zu bringen. "Meine Mama hat die ersten Igebitz-Bücher für mich geschrieben. Jetzt machen wir das gemeinsam", sagt die Volksschülerin, die sich schon länger gewünscht hat, einmal in die Fußstapfen ihrer Bücher schreibenden Mutter treten zu können. Edith Helminger schreibt derzeit auch an einer weiteren Buchreihe über Elfen, bei denen Mut und Willensstärke eine große Rolle spielen: "Dass Lena quasi mein Lebenswerk mit den Igebitz-Büchern weiterführt, macht mich schon sehr stolz." (lebe)