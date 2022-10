Lebenswerk gewürdigt

Es gibt kaum eine Gemeinde im Osten des Bezirkes Perg, in der der pensionierte Hauptschullehrer aus Bad Kreuzen, Konsulent Karl Haider, nicht auf kommunaler, pfarrlicher, sportlicher oder schulischer Ebene (volks)kulturell in enger Zusammenarbeit mit Vereinen und Organisationen auch in leitenden Funktionen tätig war und ist. Zudem war der geprüfte Heimatforscher auch Bezirksleiter des OÖ. Volksbildungswerkes und des Stelzhamerbundes.

Es wäre schier unmöglich, all seine in 54 Jahren angesammelten ehrenamtlichen Leistungen, die auch weit über die Bezirksgrenzen hinausreichen, aufzuzählen. Zahlreiche Veröffentlichungen dokumentieren seine Tätigkeiten. Dazu zählt zuletzt auch die Häuserchronik "mehr als nur häuser" der Naturpark-Gemeinde Rechberg – eine 3,2 kg schwere Heimatkunde auf 660 Seiten! –, an der Karl Haider federführend mitgearbeitet hat. Am 19.10.22 hat ihm Landeshauptmann Thomas Stelzer für Verdienste um das Land OÖ. das Silberne Verdienstzeichen des Landes OÖ. verliehen. (KhS)