Spürbare Entlastung für berufstätige Eltern

Die Nachfrage nach Hortplätzen geht in der Stadtgemeinde an der Aist kräftig nach oben: Für den kommenden Herbst meldeten Eltern einen Betreuungsbedarf für 94 Volksschulkinder an. Das macht den Betrieb einer fünften Hortgruppe notwendig, die in enger Abstimmung mit der Volksschule und dem Familienbund Oberösterreich als Trägerverein umgesetzt wird.

"Wir merken, dass immer mehr Eltern auf eine Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder angewiesen sind. Die Bedarfsprüfung durch das Land Oberösterreich hat uns bestätigt, dass wir eine fünfte Gruppe benötigen", sagt Sozialstadträtin Simone Hackl (VP). Im laufenden Schuljahr kann noch mit vier Hortgruppen das Auslangen gefunden werden.

"Wir prüfen sehr genau, wie sich die Situation in unseren Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen entwickelt", sagt Bürgermeister Fritz Robeischl (VP). Besonders stark nehme der Bedarf an Krabbelstubenplätzen zu: "Durch das Gratisangebot wird sich die Gruppenanzahl im Herbst fast verdoppeln. Das war in diesem Ausmaß keineswegs vorhersehbar. Zum Glück hat die Stadt vorausschauend geplant. Daher ist in unseren Einrichtungen ausreichend Platz vorhanden."

Fest im Blick hat die Gemeindepolitik auch die Entwicklung der Schülerzahlen in der Volksschule. Robeischl: "Sollte die aktuelle Bedarfsprüfung hier eine Notwendigkeit ergeben, werden wir auch hier umgehende Schritte setzen."

